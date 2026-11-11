Saudi Electricity Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Electricity Company Bearer veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.74 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Electricity Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0.730 SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Electricity Company Bearer 35.04 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31.05 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.878 SAR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 33.91 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch