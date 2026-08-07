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07.08.2026 06:37:00
Saudi Electricity Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Electricity Company Bearer hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.17 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.730 SAR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30.86 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 27.72 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.753 SAR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 28.28 Milliarden SAR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.ch
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