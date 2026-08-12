Saudi Company for Hardware Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Company for Hardware Registered hat sich am 09.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.140 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10.59 Prozent auf 226.5 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 253.4 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.ch