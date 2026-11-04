Saudi Chemical legte Quartalsergebnis vor

Saudi Chemical hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 SAR, nach 0.100 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.70 Milliarden SAR im Vergleich zu 1.79 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch