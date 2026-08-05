Saudi Ceramic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Ceramic hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.20 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.13 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30.23 Prozent auf 377.9 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 290.1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch