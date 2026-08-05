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05.08.2026 06:37:00
Saudi Cable zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Cable hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.37 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.73 SAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 26.0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 13.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Cable 30.2 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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