Saudi British Bank Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi British Bank Bearer hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.05 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.980 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Saudi British Bank Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 5.82 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.32 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 20.57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch