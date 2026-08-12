Saudi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.53 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi ein EPS von 0.280 SAR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Saudi mit einem Umsatz von insgesamt 502.7 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 446.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 12.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch