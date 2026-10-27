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27.10.2026 06:37:00
Saudi Azm for Communication and Information Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Saudi Azm for Communication and Information Technology hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.30 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology 0.240 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104.4 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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