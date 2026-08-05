Saudi Azm for Communication and Information Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saudi Azm for Communication and Information Technology veröffentlichte am 02.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.210 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.75 Prozent auf 87.0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.870 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology 0.640 SAR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 307.36 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology einen Umsatz von 253.16 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch