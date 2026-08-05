|
05.08.2026 06:37:00
Saudi Azm for Communication and Information Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Saudi Azm for Communication and Information Technology veröffentlichte am 02.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.210 SAR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.75 Prozent auf 87.0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.870 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology 0.640 SAR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 307.36 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology einen Umsatz von 253.16 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.