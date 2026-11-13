Saudi Automotive Services Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Automotive Services Company Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.30 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.40 Prozent auf 3.38 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.07 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch