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05.08.2026 06:37:00
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 4.36 SAR gegenüber 1.46 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3.42 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.25 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 52.00 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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