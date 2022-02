Saudi-Arabien will offenbar Saudi-Aramco-Aktien für 50 Milliarden Dollar verkaufen

Manager des Konzerns hätten bereits intern und mit externen Beratern darüber gesprochen, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag online und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktien könnten an der Börse in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sowie an einer weiteren Börse auf den Markt gebracht werden, möglicherweise in London oder Singapur. Saudi Aramco wollte sich auf Nachfrage der Zeitung nicht äussern.

Ein solches Aktienpaket wäre das grösste, das jemals auf einen Schlag auf den Markt gebracht wurde. Der Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019 hatte 29,4 Milliarden Dollar eingebracht.

Dem "Wall Street Journal" zufolge sind die Pläne für den Verkauf eines weiteren Aktienpakets durch den Staat noch in Arbeit. Sie könnten immer noch verschoben oder verändert werden, zitiert das Blatt seine Quellen. Im Lauf der Jahre hat die Regierung solche Pläne immer wieder verändert oder begraben. So war Börsengang von 2019 eine verkleinerte Version des ursprünglichen Vorhabens, einen Anteil von fünf Prozent von Saudi Aramco für 100 Milliarden Dollar zu verkaufen. Letztlich wurde nur ein Anteil von 1,5 Prozent an die Börse gebracht.

