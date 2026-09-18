Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062
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18.09.2026 16:41:44
Saudi-Arabien will laut Bericht Öllieferungen nach Europa stoppen
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