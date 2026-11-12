Saudi Arabian Mining Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Arabian Mining Company Registered veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.43 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Arabian Mining Company Registered 0.570 SAR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Arabian Mining Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.14 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 10.01 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch