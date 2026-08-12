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12.08.2026 06:37:00
Saudi Arabian Mining Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saudi Arabian Mining Company Registered hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0.56 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Arabian Mining Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.510 SAR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 10.94 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.42 Milliarden SAR umgesetzt.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.390 SAR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9.28 Milliarden SAR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.ch
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