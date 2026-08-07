Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.10 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.450 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 402.2 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 298.7 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch