Saudi Arabian Airlines (Saudia) classée cinq étoiles par APEX dans la catégorie compagnies aériennes globales

JEDDAH, Arabie Saoudite, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnie aérienne nationale de l'Arabie saoudite, a été classée Cinq Étoiles dans la catégorie compagnies aériennes globales par l'APEX (Airline Passenger Experience Association).

Official Airline Ratings ™ de l'APEX est le premier programme de notation des compagnies aériennes basé uniquement sur les commentaires certifiés des passagers.

La distinction la plus convoitée de l'industrie est effectivement basée sur les réactions et les informations recueillies dans le respect de leur anonymat auprès des passagers, grâce au partenariat de l'APEX avec TripIt® de Concur®.

Lors de la Future Travel Experience, exposition virtuelle de l'APEX, une cérémonie de remise de prix a eu lieu et SAUDIA a été ravie de décrocher le titre de Cinq Étoiles.

Sur une échelle d'une à cinq étoiles, plus d'un million de vols ont été évalués par les passagers de près de 600 compagnies aériennes du monde entier et certifiés de manière indépendante par une société d'audit externe professionnelle.

Commentant l'obtention de ce titre prestigieux, le directeur général de Saudi Arabian Airlines, Son Excellence Eng. Ibrahim Al-Omar a déclaré : « Toute l'équipe de SAUDIA est animée par sa passion de fournir à chaque étape de sa mission un niveau de service exemplaire. Nous redéfinissons la façon dont nos estimés clients vivent le voyage avec nous, et nous sommes fiers de constater que jusqu'à présent les changements effectués ont été très bien accueillis ».

M. Al-Omar a poursuivi : « Nous tenons à remercier tous nos clients d'avoir volé avec SAUDIA et nous sommes impatients de les accueillir à nouveau à bord ».

« Félicitations à SAUDIA qui est devenue une compagnie aérienne globale Cinq Étoiles de l'APEX 2021, sur la base des votes des passagers vérifiés indépendamment via TripIt® sur des milliers de vols Saudia », a déclaré le PDG de l'APEX, le Dr Joe Leader.

« Seul un pourcentage à un chiffre des compagnies aériennes dans le monde atteignent le statut de compagnie aérienne Cinq Étoiles APEX à la suite d'énorme efforts consacrés à leurs offres de produits et de services. Les notes des clients de SAUDIA se sont constamment améliorées parallèlement aux mises à niveau des produits de la compagnie au cours des dernières années. Les détails que j'apprécie personnellement sont les serviettes chaudes en classe économique, un bar à eau / bar à jus international à bord de SAUDIA, des offres de divertissement plus larges, une connectivité Wi-Fi, des produits en vol et un service passagers améliorés », a-t-il ajouté.

La compagnie nationale saoudienne primée, qui avait remporté le prix Quatre Étoiles de l'APEX en 2017, célèbre cette année son 75e anniversaire. Elle fut l'une des premières compagnies aériennes à s'établir dans la région du Moyen-Orient.

Ces dernières années, SAUDIA a considérablement investi dans sa flotte composée de 144 avions à fuselage étroit et large et exploite l'une des flottes les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 5 ans.

Le réseau de liaisons aériennes comprend plus de 95 destinations sur quatre continents vers les 28 aéroports nationaux du Royaume d'Arabie saoudite.

Les protocoles des mesures de sécurité sanitaire sont pleinement appliqués après chaque vol.

À propos de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est la compagnie aérienne nationale du Royaume d'Arabie saoudite. La compagnie est membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO).

SAUDIA est le partenaire aérien officiel de l'ABB FIA Formula E World Championship.

Pour plus d'informations concernant Saudi Arabian Airlines, veuillez visiter https://www.saudia.com/

