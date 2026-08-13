Saudi Arabia Refineries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Arabia Refineries hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Saudi Arabia Refineries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.71 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.720 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65.55 Prozent auf -8.1 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -23.6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch