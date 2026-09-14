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Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062

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14.09.2026 22:00:00

Saudi Arabia Discovers 110 Million Tonnes of Uranium-Bearing Ore

Saudi
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Saudi Arabia has discovered 110 million tonnes of uranium-bearing raw material in the Medina region, a potentially significant find as the Kingdom accelerates plans to develop a domestic nuclear energy industry.   Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman announced the discovery on Monday at the International Atomic Energy Agency’s General Conference in Vienna, according to Saudi state television. Geological studies have identified elevated uranium concentrations in the Medina region, while Saudi Arabia is also assessing uranium…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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