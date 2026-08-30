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Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062

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30.08.2026 17:00:00

Saudi Arabia Backs Turkey’s Rapid Renewable Energy Buildout

Saudi
11.77 SAR 1.12%
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Turkey and Saudi Arabia have announced ambitious plans to cooperate on renewable energy, as both countries aim to deploy vast amounts of clean power. Saudi Arabia has already invested heavily in Turkey’s solar power sector and aims to deepen its energy partnership with Turkey. Meanwhile, Turkey is also continuing to expand its oil and gas production and discussing the potential for new energy routes linking the Middle East and Europe. Turkey and Saudi Arabia have signed an agreement to add a further 3 GW of renewable energy capacity in Turkey,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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