Saudi Airlines Catering Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Airlines Catering Company Registered präsentierte in der am 02.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.55 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.800 SAR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Saudi Airlines Catering Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 688.1 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 571.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 20.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch