Saudi Airlines Catering Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Saudi Airlines Catering Company Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.53 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Airlines Catering Company Registered 1.18 SAR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Airlines Catering Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 740.3 Millionen SAR im Vergleich zu 617.3 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch