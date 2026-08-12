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12.08.2026 06:37:00
Saudi Advanced Industries Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Saudi Advanced Industries Company Bearer präsentierte in der am 09.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal -1.960 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Saudi Advanced Industries Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 15.8 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 1038.13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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