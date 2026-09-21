SATUDORA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SATUDORA hat am 18.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SATUDORA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14.66 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 25.24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SATUDORA 25.48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch