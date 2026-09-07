Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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07.09.2026 12:09:50
Sattes Kursplus: Nordex-Papiere bekommen neuen Rückenwind
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
31.08.26
|EQS-NVR: Nordex SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-NVR: Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Nordex AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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