S'attaquant au « dérapage COVID », Mathnasium lance le programme Kickstart

Les plans d'apprentissage spécialisés ciblent les concepts et sujets de mathématiques que la fermeture d'école ont fait manquer

LOS ANGELES, 29 juin 2020 /CNW/ - Les centres d'apprentissage Mathnasium -- qui s'engagent à changer des vies par les mathématiques -- annoncent le lancement du programme Kickstart de Mathnasium pour remédier aux capacités (compétences et acquis) minées par suite de la clôture des écoles pendant les 10 à 12 dernières semaines de l'année scolaire. La perte d'apprentissage subie, qualifiée de « dérapage COVID » par les experts universitaires, aggrave encore la « perte d'aptitude » qui se produit généralement chez les élèves au sortir de l'été.

Selon une étude récente de la NWEA (Northwest Evaluation Association), les mathématiques sont la matière la plus touchée par la fermeture d'école, certains élèves pouvant même perdre l'équivalent d'une année complète en mathématiques, en termes d'acquis, si les déficits ne sont pas résorbés par un enseignement de rattrapage. Les connaissances en mathématiques étant cumulatives, les concepts passés sous silence aujourd'hui pourraient prendre des années à se compenser, mettant ainsi à mal l'apprentissage futur des mathématiques.

Commentant le programme, John Bianchette, vice-président associé à l'éducation et à la formation, a déclaré : « Mathnasium, après une évaluation minutieuse des normes et des cadres de programmes d'études, a fait une série de bilans stratégiques mettant en évidence les déficits d'apprentissage que les élèves ont accumulés au cours des derniers mois. Nos plans d'apprentissage personnalisés, appuyés par notre pédagogie, notre méthode d'enseignement brevetée, combleront ces lacunes et mettront fin au dérapage COVID. »

Le programme Kickstart revoit la matière enseignée jusqu'à la première année d'algèbre aux États-Unis et jusqu'à la neuvième année au Canada. Les élèves peuvent apprendre, au choix, en présentiel, dans un centre d'apprentissage local, ou en ligne, en direct, sur Mathnasium@home.

En faisant acquérir aux élèves les bases et les capacités nécessaires, Mathnasium les aide à réussir les mathématiques. Des études montrent que les élèves qui fréquentent un centre d'apprentissage Mathnasium voient leurs notes et leurs résultats s'améliorer régulièrement, grandissent en termes de capacités de réflexion critique et de résolution de problèmes et gagnent en confiance en soi. Pour prendre connaissance des recherches indépendantes étayant l'efficacité de l'approche de Mathnasium, consultez le site www.mathnasium.com/our-results.

À propos de Mathnasium

Principale franchise d'enseignement complémentaire en Amérique du Nord, se consacrant exclusivement aux mathématiques, Mathnasium enseigne cette matière de telle sorte que les élèves en viennent à la comprendre, à la maîtriser et à l'aimer. Fruit d'enseignement et de recherche pratiques, une mission amorcée il y a plus de 40 ans, la Mathnasium Method™ opère, depuis 2002, en faisant aimer les mathématiques, une transformation dans la vie des élèves de la deuxième à la douzième année. Comptant plus de 1 000 centres d'apprentissage dans le monde, Mathnasium s'est hissée au 2e rang du classement « Best Franchises to Buy in America for 2019 » établie par Forbes.

