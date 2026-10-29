Sats ASA Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sats ASA Registered liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sats ASA Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.69 NOK, nach 0.480 NOK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.40 Prozent auf 1.32 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.29 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch