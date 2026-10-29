Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’782 1.4%  SPI 20’794 1.0%  Dow 52’343 -0.3%  DAX 26’040 1.3%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 6’207 0.6%  Gold 4’025 -0.7%  Bitcoin 64’843 -3.5%  Dollar 0.8224 -0.6%  Öl 114.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Sandoz124359842UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Stadler Rail217818
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Elon Musk will jedem US-Kind SpaceX-Aktien schenken – doch es gibt einen Haken
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
SpaceX-Aktien für Kinder? Was hinter Musks Plan mit den Trump Accounts steckt
Aktien von Infineon, SUSS und Co.: Warum die Deutsche Bank jetzt auf Halbleiterwerte setzt
Amazon-Aktie klar im Minus: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt
Suche...
ETF Sparplan
29.10.2026 06:37:00

Sats ASA Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sats ASA Registered liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sats ASA Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.69 NOK, nach 0.480 NOK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.40 Prozent auf 1.32 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.29 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.10.26 Logo WHS OptionDays 2026: 15 Vorträge, 2 Tage, 0 € – diese Experten sollten Sie kennen!
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
29.10.26 SMI vor neuem Hoch?
29.10.26 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’399.54 19.70 SBBH9U
Short 15’707.71 13.89 SABWMU
Short 16’287.57 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’782.27 29.10.2026 17:30:00
Long 14’204.66 19.70 SPB0BU
Long 13’894.27 13.95 S5YRBU
Long 13’280.82 8.84 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.