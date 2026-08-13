Satoh&Co stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Satoh&Co hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 33.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Satoh&Co 34.12 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch