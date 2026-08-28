SATO Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

SATO Technologies hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SATO Technologies ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62.25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch