SATO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SATO präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

SATO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78.18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37.31 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44.62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch