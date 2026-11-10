SATO RESTAURANT SYSTEMS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SATO RESTAURANT SYSTEMS hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 47.00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SATO RESTAURANT SYSTEMS 14.15 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.67 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch