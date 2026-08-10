SATO RESTAURANT SYSTEMS legte Quartalsergebnis vor

SATO RESTAURANT SYSTEMS hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6.66 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SATO RESTAURANT SYSTEMS 19.03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch