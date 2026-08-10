Sato Foods Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sato Foods Industries hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 96.73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sato Foods Industries 70.35 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Sato Foods Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1.80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch