Sato Foods Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sato Foods Industries hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sato Foods Industries ein EPS von 14.65 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.94 Prozent auf 1.86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch