SATO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SATO lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55.68 JPY. Im Vorjahresviertel waren 56.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 44.92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch