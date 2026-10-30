Satin Creditcare Network präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Satin Creditcare Network hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.98 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4.83 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.21 Prozent auf 9.29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch