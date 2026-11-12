Satellogic A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Satellogic A äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 213.91 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren -31.770 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.06 Milliarden ARS – ein Plus von 398.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Satellogic A 4.83 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch