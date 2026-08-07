Satellogic A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Satellogic A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Satellogic A ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 258.56 Prozent auf 15.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch