Satellogic A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Satellogic A veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 USD gegenüber -0.020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 341.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch