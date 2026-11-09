Sata Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sata Construction hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 39.65 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.10 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch