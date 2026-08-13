Sat Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sat Industries hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sat Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1.89 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 40.54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch