Sat Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sat Industries hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.27 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sat Industries ein EPS von 1.24 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2.50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sat Industries 1.72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch