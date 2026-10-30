Sasken Communication Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sasken Communication Technologies hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.44 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.21 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch