Sasa Polyester Sanayi präsentierte Quartalsergebnisse

Sasa Polyester Sanayi gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sasa Polyester Sanayi -0.240 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sasa Polyester Sanayi im vergangenen Quartal 21.53 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sasa Polyester Sanayi 12.80 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch