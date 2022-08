SAS-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SAS-Piloten stimmen für Tarifvertrag

Bei Urabstimmungen in ihren jeweiligen Ländern stimmten sie der Vereinbarung mit der Airline zu.

Das teilten mehrere beteiligte Gewerkschaften am Samstag mit. Damit entgeht die skandinavische Fluglinie einem erneuten Pilotenstreik, wie sie ihn im Zuge eines Tarifstreits im Juli über zwei Wochen lang erlebt hatte. Die SAS hatte das Millionen gekostet, mehr als 3'700 Flüge fielen aus.

In Dänemark beteiligten sich 89 Prozent der stimmberechtigten Pilotinnen und Piloten, 93 Prozent von ihnen votierten für den Tarifvertrag. Wie gross die Mehrheit in Norwegen und Schweden war, liessen die Gewerkschaften zunächst offen. Das Gesamtergebnis soll kommende Woche vorliegen.

Die Gewerkschaften und die SAS hatten sich am 19. Juli nach zähen Verhandlungen auf einen neuen und auf fünfeinhalb Jahre angelegten Tarifvertrag geeinigt. Die Pilotinnen und Piloten erhalten demnach fünf Prozent weniger Gehalt, sie sollen ausserdem mehr zur Hochsaison im Sommer und weniger im Winter fliegen.

Insgesamt werden die Pilotinnen und Piloten somit um etwa ein Viertel günstiger für die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft. Gleichzeitig beinhaltet die Einigung, dass Hunderte in der Corona-Pandemie entlassene Pilotinnen und Piloten wiederangestellt werden.

Die schwedische Pilotengewerkschaft erklärte, viele Mitglieder hätten sich solidarisch mit den jüngeren Pilotinnen und Piloten gezeigt und zugleich in einer schwierigen Situation viel Verantwortung für das Unternehmen gezeigt.

An der Börse in Stockholm kann die SAS-Aktie am Montag zeitweise 9,36 Prozent auf 0,7054 SEK zulegen.

