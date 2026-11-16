Sarveshwar Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sarveshwar Foods präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.34 Prozent auf 3.56 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch