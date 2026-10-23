Sartorius vz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sartorius vz hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.630 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 926.3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 843.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch