Sartorius vz-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Sartorius vz-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 310 auf 346 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Odysseas Manesiotis begründete in einer am Freitag vorliegenden Studie sein neues Kursziel unter anderem mit der durch die Kapitalerhöhung gesunkenen Verschuldung und etwas höheren längerfristigen Prognosen. Es bedürfe allerdings zunächst einiger starker Quartale, damit die Investoren wieder mehr Vertrauen schöpften und an die Mittelfristziele und eine starke Erholung im Jahr 2025 glaubten. Der Jahresanfang 2024 sollte zunächst schwach ausfallen, der Auftragseingang jedoch schrittweise wieder anziehen.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:37 Uhr 1.2 Prozent im Plus bei 333.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 3.90 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Sartorius vz-Aktie um 0.5 Prozent nach oben. Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024

