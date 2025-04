Sartorius vz-Analyse: Sartorius vz-Aktie von Warburg Research mit Hold bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen für das erste Quartal von 293 auf 232 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Labor- und Pharmaausrüsters untermauerten die laufende Geschäftserholung, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das werde aber schon von der Aktienbewertung widergespiegelt. Der Unternehmensausblick für 2025 liege auf dem Niveau der Markterwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Sartorius vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 2.7 Prozent auf 199.40 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16.35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 103’707 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 7.0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.